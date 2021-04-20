На помощь жителям выделено почти 212 миллионов рублей

Мэр Ярославля встретился с пострадавшими от взрыва в доме на улице Батова Мэрия Ярославля Фото:

Вчера вечером, 19 апреля, мэр Ярославля Владимир Волков встретился с жителями города, которые лишились своих квартир из-за взрыва бытового газа в доме №5, на улице Батова.

Из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим выделили почти 212 миллионов рублей.

- Федеральный трансферт рассчитан исходя из норм общей площади жилого помещения в размере 33 кв. метров для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метров на семью из двух человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не более общей площади утраченного жилого помещения, - пояснил Владимир Волков.

Помимо этого, мэрия хочет найти дополнительные средства, чтобы жителям пострадавших квартир выплатили деньги за фактически утраченное жилье. Ранее, свои компенсации уже получили наиболее пострадавшие горожане.

В соцсетях бурно обсуждают эту новость: кто-то радуется за жителей, а кто-то негодует.

- Мне интересно, вот что, неужели там не было ни одной ипотечной квартиры? Ведь там, во-первых, страховка обязательная, ежегодная, а во-вторых, неужели те, кто взял ипотеку двух - трехкомнатную квартиру, получат однушку?? Как такая ситуация разрешается?

- Уж поскорей бы пострадавшим выдали эти деньги. Цены на недвижимость взлетели.

- А чего так долго тянут вообще с этим делом???

- Прекрасное решение, справедливое!